Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schlag gegen mutmaßlichen Drogenhändlerring

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (07.05.2020) einen 41 Jahre alten Mann, seinen 39 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen sowie dessen 41 Jahre alten Bruder festgenommen, die im Verdacht stehen, seit September 2019 einen schwungvollen Handel mit Rauschgift betrieben zu haben. Bereits im April führten intensive Ermittlungen auf die Spur eines 37-jährigen Deutschen. Als dieser am 20.04.2020 fünf Kilo Marihuana von seinem 40-jährigen mutmaßlichen Hintermann sowie einem 43 Jahre alten serbischen Komplizen erhalten hatte, nahmen Kriminalbeamte die Männer fest. In der Stuttgarter Wohnung des 40-jährigen Deutschen entdeckten die Beamten weitere vier Kilo Marihuana. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten über 80.000 Euro Bargeld, welches offenbar aus den Drogengeschäften stammte. Die drei Tatverdächtigen wurden noch am 20.04.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Im Rahmen dieses Verfahrens stießen die Kriminalbeamten auf einen weiteren 41 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen. Am gestrigen Donnerstagmorgen vollstreckten die Beamten schließlich mehrere Wohnungsdurchsuchungen. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 41-Jährigen in einer Wohnung in Stuttgart fest. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten den Mercedes AMG des Tatverdächtigen. Die mutmaßlichen Komplizen des Verdächtigen, zwei 39 und 41 Jahre alte Brüder aus dem Raum Stuttgart und Fellbach, wurden ebenfalls festgenommen. In den Wohnungen der Männer fanden die Beamten rund zwei Kilo Marihuana, 120 Gramm an mutmaßlichem Kokain, Kleinmengen an synthetischen Drogen sowie insgesamt über 50.000 Euro Bargeld. Außerdem versteckte der 39-Jährige offenbar in seinen Geschäftsräumen verschreibungspflichtige Narkosemittel. Die Beamten beschlagnahmten zudem einen Jaguar, der mutmaßlich dem 39-Jährigen gehört. Der 41-Jährige sowie der 39-jährige deutsche Komplize werden im Laufe des Freitags (08.05.2020) einem Haftrichter vorgeführt. Der zweite mutmaßliche Komplize wurde vorerst auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Strukturen der Bande dauern an.

