Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit mutmaßlichem Falschgeld bezahlt - 22-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (07.05.2020) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Imbissbetrieb an der Königstraße mit mehreren mutmaßlich gefälschten 20 Euro Scheinen bezahlt zu haben. Der Tatverdächtige bezahlte zwischen dem 20. und 27. Januar 2020 seine Bestellungen mit insgesamt fünf Falsifikaten. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Beamten durchsuchten am Donnerstag seine Wohnung in Esslingen und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den jungen Mann wieder auf freien Fuß.

