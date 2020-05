Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag (07.05.2020) einen 95 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Schöttlestraße bestohlen. Die Unbekannten klingelten gegen 16.45 Uhr an der Wohnung des Seniors und baten unter einem Vorwand um Einlass. Der 95-Jährige ließ die Männer in die Wohnung und unterhielt sich mit einem von ihnen. Währenddessen durchsuchte der zweite Tatverdächtige die Wohnung und nahm Bargeld und eine Armbanduhr an sich. Erst nachdem die Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte der Senior den Diebstahl. Einer der Täter kann beschrieben werden als zirka 165 Zentimeter großer, schlanker Mann. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Latzhose. Der zweite Täter war zirka 175 Zentimeter groß, hatte dunkelbraune Haare, eine trainierte Statur und trug eine beige Latzhose mit roten Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

