Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter 26-Jähriger nach Unfall auf der Altenhagener Straße

Hagen (ots)

Am Freitag, 13. September, ereignete sich gegen 13:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Altenhagener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 25-Jähriger mit seinem VW Golf vom rechten Fahrbahnrand kommend auf der Straße wenden. Dabei übersah er einen 26-jährigen Golf-Fahrer, der in Richtung Boeler Straße unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Fahrzeug war zudem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.

