Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (06.05.2020) ein vor dem Königin-Charlotte-Gymnasium abgestelltes Mountainbike gestohlen. Die 17 Jahre alte Besitzerin des Fahrrads, die auch Schülerin an der Schule ist, schloss ihr Rad vor Unterrichtsbeginn gegen 09.45 Uhr am dafür vorgesehenen Abstellplatz ab. Als sie gegen 13.25 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war dieses weg. Bei dem Rad handelt es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Merida. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

