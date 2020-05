Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Vier Unbekannte haben am Mittwochabend (06.05.2020) in der Stitzenburgstraße aus einem geparkten BMW eine Sonnenbrille gestohlen. Eine 17-jährige Passantin beobachtete gegen 21.20 Uhr, wie vier mutmaßliche Jugendliche sich an einem BMW zu schaffen machten. Als die Täter die 17-Jährige bemerkten, flüchteten sie. Alarmierte Polizeibeamte ermittelten, dass aus dem BMW, der möglicherweise unverschlossen war, eine Sonnenbrille im Wert von 15 Euro fehlte. Eine Beschreibung der Täter konnte die 17-Jährige nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell