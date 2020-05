Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Nordseestraße ist am Mittwoch (06.05.2020) ein 51-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer einer Suzuki war gegen 13.45 Uhr auf der Nordseestraße in Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs. Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Nordseestraße in der Gegenrichtung und wollte nach links in ein dortiges Parkhaus einfahren. Als ihn entgegenkommende Fahrzeuge abbiegen ließen, stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der zu diesem Zeitpunkt offenbar rechts an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

