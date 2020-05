Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend (05.05.2020) im Stadtpark Zuffenhausen vor einer 24 Jahre alten Frau entblößt. Die 24-Jährige hielt sich gegen 19.25 Uhr auf einem Trampelpfad im Bereich der Grenzstraße auf, als sie einen Mann bemerkte, der sich in einem Gebüsch versteckte und sie beobachtete. Er stellte sich vor die junge Frau, entblößte sich, befriedigte sich offenbar selbst und filmte sich dabei. Die Frau rannte davon und alarmierte die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und rund 175 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte sehr kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine khakifarbene Jogginghose. Einer seiner Arme war bis zum Handgelenk vollständig tätowiert. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

