Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/ Harkebrügge - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 25. April 2020, gegen 20.30 Uhr und Sonntag, 26. April 2020, 15.00 Uhr, wurde in der Kettelerstraße durch bislang unbekannte Täter das hinter KFZ-Kennzeichen (CLP-SM 650) eines Opel Corsa entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 25.April 2020, gegen 14.45 Uhr kam es in der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Friesoyther wollte mit seinem PKW, Toyota von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren und übersah eine 39-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Saterland/ Ramsloh- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 26. April 2020, gegen 01.15 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Höhe des Kreisverkehrs zur Raiffeisenstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28jähriger PKW-Fahrer aus Barßel die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Aus bislang unbekannter Ursache kam dieser zunächst kurz vor dem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel und anschließend mit einem Verteilerkasten auf dem Kreisverkehr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 28jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 28jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Dem 28jährige wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden gegen den 28jährigen eingeleitet. Am mitgeführten PKW entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich bislang auf ca. 11500 Euro.

