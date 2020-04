Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 24. bis 26.04.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Sachbeschädigung +++

Friesoythe, Thüler Straße Vom 24.04.2020, 14:00 Uhr bis zum 25.04.2020, 13:00 Uhr sind an der Berufsbildenden Schule zwei Eternitplatten an einer Hauswand beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

+++Sachbeschädigung+++

Friesoythe, Scheefenkamp In der Zeit vom 24.04.2020, 19:00 Uhr bis zum 25.04.2020, 17:45 Uhr ist auf einem Hof eines Wohnhauses ein abgestellter Pkw VW Golf durch einen Stein auf der Motorhaube beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

+++Brand+++

Saterland, Westermoorstraße Am 25.04.2020, gegen 23:52 Uhr, wird ein ca. 6x6 Meter großer Flächenbrand gemeldet. Das Feuer ist weithin sichtbar. Bei dem Brandmaterial handelt es sich ursprünglich um ein Osterfeuer. Das Feuer wird durch die Feuerwehr gelöscht. Brandursache ist unbekannt. +++Trunkenheit im Straßenverkehr+++

Saterland, Hauptstraße Am 26.04.2020, gegen 01.15 Uhr, befährt ein 28-jähriger aus Barßel die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Am Kreisverkehr kommt er nach links von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und anschließend an einen Verteilerkasten auf der Insel im Kreisverkehr. Der 28-jährige steht unter Alkoholeinwirkung (0,98 Promille Atemalkoholwert). Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

+++Trunkenheit im Straßenverkehr+++ Barßel, Deichstraße Am 26.04.2020, gegen 04:30 Uhr, wird ein 27-jähriger aus Weener mit seinem Pkw auf einem Parkplatz durch Beamte des Polizeikommissariat Friesoythe kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Insasse des Pkw unter Alkoholeinfluss steht. Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

