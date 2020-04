Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sachbeschädigung an Pferdeanhänger

In der Zeit von Freitag, 24.04.2020, 06:00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2020, 10:15 Uhr, kam es in Emstek, Meistermannskamp, zu einer Sachbeschädigung. Ein dort abgestellter Pferdeanhänger wurde durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emstek, Telefonnummer 04473 / 2306.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 25.04.2020, gegen 10:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer in Cloppenburg. Bei dem 29-jährigen Cloppenburger bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 25.04.2020, gegen 11:55 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw-Fahrer in Garrel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 56-jährige Garreler unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 %o. Da der Verdacht bestand, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg / Cappeln - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 25.04.2020, gegen 14:45, wurde ein 26-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw in Cappeln kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Genauso erging es einem 38-jährigem Cloppenburger, der mit seinem Pkw gegen 16:20 Uhr in Cloppenburg kontrolliert wurde, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung pp.

Am Samstag, 25.04.2020, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Garreler befuhr mit einem Pkw Audi die Alte Friesoyther Straße in Richtung Varrelbusch. Nach Durchfahren einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich auf einen angrenzenden Acker und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer sowie sein 35-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 %o. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer einen gefälschten Führerschein vorlegte und dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt.

