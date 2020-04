Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 26. April 2020, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Osterstraße im rückwärtigen Bereich eines dortigen Nagelstudios zu einem Fahrraddiebstahl. Ein Zeuge beobachtete, wie ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einem Transporter insgesamt drei Fahrräder entwendete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem mitgeführten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit dem Kennzeichenfragement DEL-X ??? handeln. Der Tatverdächtigte wurde als ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 188cm groß, nach hinten gegelte, graue Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt beschrieben. Entwendet wurden ein schwarzes Hollandrad des Herstellers Van de Falk, ein schwarz-mattes Herrenrad des Herstellers Kalkhoff sowie ein grün-metallic Damenrad des Herstellers Van de Falk. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

