Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen für Brandstiftung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte zündeten am frühen Donnerstagmorgen, 19. März, insgesamt vier Mülltonnen an der Holtwiesche in Buer an. Gegen 5.50 Uhr wurden die brennenden Mülltonnen entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Neben den Tonnen wurde auch eine Hausfassade beschädigt. Es entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell