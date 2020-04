Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwerverletzten Personen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, dem 26.04.2020, kam es gegen 17:10 Uhr in Molbergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen. Vor dem Einmündungsbereich zur Straße "Zum Gewerbegebiet" kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkt gegen und kommt schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 23-Jährigen aus Molbergen, welche verkehrsbedingt in der einmündenden Straße stand. Infolge des Verkehrsunfalles wurde der 34-Jährige schwer, seine 30-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Die Molbergerin wurde ebenso schwer verletzt. Im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung wurden alle drei Personen einem Krankenhaus zugeführt. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen sowie der Berme entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Cloppenburger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 34-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

