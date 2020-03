Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hinweise zu Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Einen blau lackierten Audi A5 mit deutlichen Unfallspuren abgestellt hat ein Autofahrer am vergangenen Sonntag - vorausgegangen ist ein Unfall, der sich möglicherweise in Bocholt abgespielt hat. Der stark beschädigte Wagen stand an einem Wendehammer an der Klausenhofstraße in Hamminkeln-Dingden. Polizeibeamte stellten rote Fremdfarbe am Fahrzeug fest. Wer kann Hinweise zum Verkehrsunfall und zum Unfallort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wesel entgegen unter: Tel. (0281) 107-0.

