Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Orange lackierter Jeep mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Rhede (ots)

Einen geparkten Wagen beschädigt hat am Sonntag ein Autofahrer in Rhede. Er hatte gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Taxizentrale an der Straße Landwehr gewendet und dabei den orange lackierten Jeep touchiert. Der Verursacher versuchte den Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Als er zurückkehrte, war der Jeep mit niederländischem Kennzeichen nicht mehr da. Die Polizei bittet den Geschädigten und Zeugen sich beim Verkehrskommissariat Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

