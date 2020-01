Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen-Schwandorf) Kaminbrand (23.01.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Kaminbrand erforderte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Neuhausen-Schwandorf mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck an einem Wohngebäude in der Worndorfer Straße in Schwandorf. Der betroffene Bewohner des Gebäudes hatte am Abend einen Holzherd in Betrieb, von dem aus das Feuer offensichtlich auf den Kamin des Gebäudes übergriff. Ein Nachbar sah Flammen aus der Kaminöffnung schlagen und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Schaden an Gebäude oder Inventar ist durch den Kaminbrand nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Verletzt wurde niemand. Der örtlich zuständige Schornsteinfegermeister erschien zur Überprüfung des Kamins am Brandort. Ein Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr war nicht erforderlich.

