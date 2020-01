Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Polizei ermittelt nach Gebäudebrand

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 19. Januar 2020, ist es in Halstenbek zu einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße gekommen.

Siehe hierzu die Pressemeldung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4496172

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können und der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

