Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Geisterfahrer auf der BAB 23

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 18. Januar, war gegen 18:50 Uhr, ein silbernen Opel Corsa mit Hamburger Kennzeichen an der Anschlussstelle Horst Elmshorn auf die BAB 23 über die Abfahrt auf die Richtungsfahrbahn Itzehoe in Richtung Hamburg aufgefahren. Der Falschfahrer soll gegen 18:55 Uhr in Höhe des Parkplatzes Steinburg gewendet und die Autobahn wieder an der Abfahrt Horst Elmshorn verlassen haben. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeugführer um eine ältere Dame mit weißen Haaren gehandelt haben. Das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Elmshorn bittet Zeugen, die Angaben zu dem silbernen Corsa oder der Fahrerin dieses Fahrzeuges machen können, sich unter der Telefonnummer 04121-40920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell