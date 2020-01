FW-PI: Halstenbek: Feuer in leerstehenden Wohnhaus

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Datum: Sonntag, 19. Januar 2020, 12:14 Uhr Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Züge)

Halstenbek - Um 12:14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Bahnhofstraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll Rauch an mehreren Stellen aus dem Dach des Wohnhauses. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in das leerstehende Gebäude vorgeschickt um das Gebäude auf mögliche Personen zu überprüfen, es konnten aber keine Personen im Gebäude vorgefunden werden. Anschließend wurde die Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss sowie Dachgeschoss eingeleitet. Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Brandausbreitung in Verbindung mit extremer Hitze wurde der Innenangriff wenig später eingestellt und man konzentrierte sich auf einen Außenangriff unter dem Einsatz von drei Wasserwerfern, sowie drei handgeführte Strahlrohren. Aufgrund der direkten Lage zum Bahnhof Halstenbek wurde über die Leitstelle die Deutsche Bahn über mögliche Einschränkung im Bahnverkehr aufgrund der starken Rauchentwicklung informiert. Nachdem das Feuer gegen 14 Uhr unter Kontrolle war, wurde ein Drei-Personen-Trupp zur weiteren Lageerkundung in das Gebäude vorgeschickt. Im Anschluss wurden weitere Nachlöscharbeiten sowohl mit Trupps unter Atemschutz im Innenangriff als auch über einen Trupp über die Drehleiter durchgeführt. Da das Dachgeschoss teilweise eingestürzt und nicht begehbar ist, mussten die Nachlöscharbeiten vom ersten Obergeschoss aus durchgeführt werden. Zur Stunde dauern die Nachlöscharbeiten an. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht getätigt werden.

Kräfte FF Halstenbek: 46 mit neun Fahrzeugen; RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung; KFV Pinneberg: Kreiswehrführer Frank Homrich, Pressesprecher; Polizei und Kripo; Einsatzleiter: Andreas Roman, Wehrführer FF Halstenbek

