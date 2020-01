Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Bilsen: Feuerwehr findet verbrannten Hund

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 07. Januar 2020, 10:30 Uhr +++ Einsatzort: Bilsen, Alvesloher Straße +++ Einsatz: Feuer, Standard (FEU)

Bilsen - Der Brand einer Hundehütte führte zum Einsatz der Feuerwehr. Diese konnte das Feuer vor Ort schnell löschen, machte aber in den verbrannten Resten der Hütte eine grauenhafte Entdeckung.

Ein Feuerwehrmann bemerkte am Dienstagvormittag eine Rauchentwicklung im Bereich der Alvesloher Straße in Bilsen und ließ über die Rettungsleitstelle in Elmshorn die Feuerwehr alarmieren. Diese stellte vor Ort fest, dass offensichtlich ein Unterstand brennt. Später stellte sich heraus, dass der augenscheinliche Untersand eine größere Hundehütte aus Holz war. Diese verbannte teilweise und mit der Hütte auch der Hund. Die Feuerwehr setzte ein handgeführtes Strahlrohr ein und hat damit dieses und weitere kleine Feuer auf dem Grundstück abgelöscht. Unter der Einsatzleitung von Gruppenführer Sönke Clasen war die Bilsener Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort.

Die Umstände des Einsatzes werden durch die Polizei ermittelt. Diese nahm die Ermittlungen bereits vor Ort auf.

Kräfte FF Bilsen: 15 mit HLF 10, LF 10/6 Rettungsdienst: 2 mit RTW Polizei: 2 mit FuStW Einsatzleiter: Sönke Clasen, Gruppenführer FF Bilsen

Zeiten 10:30 Uhr: Alarmierung "Feuer, kleiner Standard / Rauchentwicklung" 10:39 Uhr: Alarmierung "Feuer, Standard / Brennt Unterstand" 10:50 Uhr: Feuer gelöscht 11:30 Uhr: Einsatzende

