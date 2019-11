Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Friedhof

Heinsberg (ots)

Von einem Friedhof an der Geilenkirchener Straße wurden zwischen dem 3. November (Sonntag) und dem 12. November (Dienstag) zwei Madonnen Figuren von Gräbern entwendet. Auch an einem dritten Grab versuchten unbekannte Täter, vermutlich in Diebstahlsabsicht, eine Bronzestatue aus der Verankerung zu reißen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

