Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerräume aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Parkhofstraße verschafften sich Unbekannte zwischen 20 Uhr am Sonntag (10. November) und 15 Uhr am Montag (11. November) Zugang zu mehreren Kellerabteilen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Elektrogeräte und Schuhe.

