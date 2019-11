Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte zerstören Zigarettenautomaten

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter haben gegen 4.30 Uhr am Dienstag, 12. November, einen freistehenden Zigarettenautomaten an der Ludwig-Uhland-Straße offenbar gesprengt. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Einem Zeugen waren zwei Pkw aufgefallen, die mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort über die Maaseikerstraße in Richtung Uevekhoven gefahren sind. Bei einem der Pkw könnte es sich um einen Kombi gehandelt haben. Ob die Fahrzeuge mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden können, wird derzeit ermittelt. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, den bittet die Polizei in Erkelenz sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim dortigen Kriminalkommissariat zu melden.

