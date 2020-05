Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (05.05.2020) an der Pforzheimer Straße einen grauen BMW 320 gestohlen und diesen im Bereich der Straße Am Bergheimer Hof beschädigt zurückgelassen. Die 29 Jahre alte Besitzerin parkte ihr Auto gegen 01.00 Uhr in der Pforzheimer Straße auf Höhe der Stotzingerstraße. Am Morgen war der Pkw verschwunden. Wie die Täter in den verschlossenen BMW gelangten und diesen starteten, ist bislang noch unklar. Beamte fanden den Wagen gegen 07.45 Uhr in der Straße Am Bergheimer Hof unmittelbar neben einem Schulgelände. Offenbar hatten die Unbekannten das Auto beschädigt und dort zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Kärntner Straße zu wenden.

