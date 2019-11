Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Unfallflucht 31.10.2019, 17:30 Uhr- 01.11.2019, 12:30 Uhr

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2019, 17:30 Uhr bis zum 01.11.2019, 12:30 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug in der Hasenpfuhlstraße vermutlich beim Abbiegen in die Sonnengasse einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Mercedes entstand im Frontbereich ein Schaden von 1000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell