POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Gaststätte

In der Nacht vom 31.10.2019 auf den 01.11.2019 versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in Speyer- West einzudringen. Dies misslang jedoch, es wurde lediglich die Türe, sowie der Schließzylinder beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

