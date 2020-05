Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord/-Mitte/-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben im Laufe des Dienstags (05.05.2020) mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr in der Heilbronner Straße in Richtung des Pragsattels. Auf Höhe des Pragfriedhofs legten sie dabei ihr Augenmerk auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei erlaubten 40 km/h überschritten acht Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sechs davon waren sogar im Fahrverbotsbereich unterwegs. Ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da er im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Einhaltung des Wendeverbots im Bereich der Charlottenstraße und Alexanderstraße. Insgesamt acht Autofahrer wendeten in dieser Zeit verbotswidrig über die Stadtbahngleise. Weitere fünf benutzen während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle beobachteten Polizeibeamte gegen 19.45 Uhr den stadteinwärtigen Verkehr im Bereich der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel. Bis 21.15 Uhr überschritten die Verkehrsteilnehmer zwölf Mal die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, sieben davon befanden sich sogar im Fahrverbotsbereich. Ein Fahrer war mit 85 km/h unterwegs.

