Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fußgänger von mehreren niedergeschlagen - Tatverdächtige in Haft

Fellbach (ots)

Kriminalbeamte haben am Dienstag (05.05.2020) drei junge Männer im Alter von 16 und 20 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am 09.02.2020 einen damals 46 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom 10.02.2020). Intensive Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Da einer der 16-jährigen Tatverdächtigen sowie sein 20 Jahre alter Komplize in Stuttgart wohnen, führten Kriminalbeamte der Stuttgarter Polizei die Ermittlungen an. Gegen die beiden 16-jährigen Deutschen sowie den 20 Jahre alten portugiesischen Tatverdächtigen wurden die bereits beantragten Haftbefehle im Laufe des Dienstags durch einen Haftrichter bestätigt und in Vollzug gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell