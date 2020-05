Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unsichere Fahrweise - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (05.05.2020) eine 86-jährige VW-Fahrerin an der Brunnenstraße kontrolliert, die durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Autofahrer alarmierte gegen 10.55 Uhr die Polizei, da er an der Hofener Straße einen blauen VW Golf bemerkte, der scheinbar grundlos immer wieder stark beschleunigte und abbremste. Außerdem soll es mehrmals zu brenzligen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt über die Teinacher Straße in die Schmidener Straße fort und hielt letztlich in der Brunnenstraße. Zu Unfällen kam es mutmaßlich nicht. Zeugen, insbesondere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

