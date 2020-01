Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger täuscht 85-jährigen Hammer

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein etwa 50 bis 55-jähriger Mann hat am Donnerstag, 2. Januar, einen 85-jährigen Senioren betrogen. Er sprach den älteren Herren gegen 12 Uhr auf der Straße an und bot ihm zwei minderwertige Uhren zu einem überhöhten Preis an. Anschließend begleitete er den Hammer bis zur seiner Wohnanschrift zur Übergabe des Geldes.

Der Tatverdächtige ist mollig, zirka 175 cm groß und fuhr einen dunklen Alfa Romeo mit EN-Kennzeichen. Er trug eine dunkle Mütze und eine dunkle Jacke. Außerdem hatte er eine Tasche dabei und sprach Hochdeutsch. Er nannte sich selber "Michael".

Wenden Sie sich bitte mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. Lassen Sie außerdem keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf unter 110. (lt)

