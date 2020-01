Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag, 2. Januar, auf dem Willy-Brandt-Platz einen Fahrraddieb beim Stehlen eines Rads gestört. Der Dieb versuchte gegen 19 Uhr mit einer Zange ein Kabelschloss eines Fahrrads zu trennen. Als er bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er die Flucht und lief in Richtung Gustav-Heinemann-Straße davon. Er ist zirka 40 Jahre alt, trug schwarze Kleidung und eine Wollmütze, ist zirka 175 cm groß und korpulent. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

