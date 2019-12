Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Werkzeug und Zubehör im Wert von ca. 50.000 Euro

Bargensdorf (ots)

In der Zeit vom 13.12.2019 bis zum 16.12.2019 ist es zu einem Einbruch in einen Recyclinghof in Bargensdorf gekommen, bei welchem ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und im Anschluss die vor Ort befindlichen Baumaschinen angegriffen. Aus einem Bagger wurden ca. 300 Liter Diesel und aus einem Radlader eine bisher unbekannte Menge Diesel entwendet. Von einem weiteren Radlader wurden diverse Bauteile, wie z.B. ein Lüfterrad mit Kühler, die Wiegetechnik und das Kamerasystem im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro entwendet. Des Weiteren haben die Täter einen ca. 2,2 Tonnen schweren hydraulischen Stemmmeißel im Wert von ca. 40.000 Euro entwendet.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland waren zur Spurensuche- und sicherung im Einsatz und haben die Ermittlungen aufgenommen. Auf Grund von Größe und Gewicht des Diebesgutes müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug und vermutlich auch Hebetechnik zur Verfügung gehabt haben. Zeugen, die am vergangenen Wochenende in der Ortschaft Bargensdorf und der Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder Verbleib des Diebesgutes geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

