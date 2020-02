Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) 5.000 Euro Schaden verursacht und vom Unfallort geflüchtet

Waldsee (ots)

Am Montag, 24.02.2020, zwischen 14:30 und 16:00 Uhr, wurde ein auf einem Privatgrundstück in der Theodor-Heuss-Straße geparkt abgestellter Hyundai an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro an diesem PKW. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

