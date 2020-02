Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 24.02.20202, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Maxdorfer Straße in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 26-jährige Fahrer eines roten PKW Opel Adam befuhr die Maxdorfer Straße in Richtung Mühltorstraße und bremste vor der beidseitigen Fahrbahnverengung, da ihm eine dunkelblaue Limousine entgegengekommen sei. Deren älterer Fahrzeugführer sei ohne merkliche Geschwindigkeitsverringerung durch die Verengung durchgefahren und mit dem Außenspiegel des noch rollenden PKW Opel Adam kollidiert. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Fahrzeugführer der Limousine entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Maxdorf.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

