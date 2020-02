Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 24.02.20202, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K2. Der 71-jährige Fahrzeugführer eines PKW Citroen Picasso befuhr die K2 aus Richtung Lambsheim in Richtung Maxdorf. Dort habe er zunächst einen Traktor und einen LKW überholt. Aufgrund dessen sei die entgegenkommende 54-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel Corsa nach rechts in Richtung Grünstreifen ausgewichen. Dennoch hätten sich beide Fahrzeuge beim Vorbeifahren gestreift. Verletzt wurde bei der Kollision keine Person. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Da sich die Unfallbeteiligten bezüglich des Unfallhergangs nicht einig sind und sich gegenseitig beschuldigen für die Kollision verantwortlich zu sein, sucht die Polizei die unabhängigen Unfallzeugen, u.a. den Traktor-Fahrer, den LKW-Fahrer und einen Spaziergänger in Begleitung eines Hundes.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK' in Wenzel

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



