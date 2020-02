Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Vandalismus im Industriegebiet

Osnabrück (ots)

Am späten Freitagabend trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen an der Industriestraße. Im Bereich des Wendehammers wurden bei drei Firmen Sachbeschädigungen verursacht. Bei einer Firma entstanden durch Steinwürfe gleich mehrere Schäden an der Außenfassade, einer Eingangstür und einem Fenster. Bei einer zweiten Firma wurden drei Wegelampen mutwillig umgetreten. Das Rolltor einer dritten Firma wurde ebenfalls zum Ziel des Täters, drei Plexiglaselemente wurden beschädigt. Die Polizei in Melle geht von Vandalismus und nicht von gescheiterten Einbruchsversuchen aus. Vor Ort konnten umfangreiche Spuren, darunter DNA-Spurenträger, gesichert werden. Eine Auswertung von Videoaufzeichnungen steht aus. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.

