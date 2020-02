Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungseinbruch Südstraße

Osnabrück (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südstraße wurde am Samstag zwischen 20:45 Uhr und 23:45 Uhr das Ziel von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu einer Wohnung, durchwühlten diese und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

