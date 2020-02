Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Küchenbrand knapp verhindert

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es in der Roonstraße zu einer Rauchentwicklung. Eine 54-Jährige hatte eine Bratpfanne mit Fett darin auf dem Herd vergessen. Als sie ihr Versäumnis bemerkte, war die Küche bereits verraucht. Der Frau gelang es die Gefahr zu beseitigen, bevor das Fett sich entzündete. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

