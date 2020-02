Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Samstag 00:30 Uhr, wurde an der Bremer Straße 54 ein Pedelec gestohlen. Das Zweirad der Marke Flyer, Modell Gotour 6 in schwarzer Farbe, war an einem Fahrradbügel angeschlossen. Das Schloss wurde gewaltsam überwunden. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell