Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Essen (ots)

In der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr brach am Freitag ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Gerdensiek ein. Dazu wurde eine Terrassentür an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Mehrere Räume wurden durchsucht und Uhren entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05461/915300.

