Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Werkzeug und Gartengeräte entwendet

Menslage (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Winkumer Straße hochwertige Arbeitsgeräte aus einem verschlossenen Werkstattgebäude. Die Täter wendeten erhebliche mechanische Gewalt an, um die Sicherungsmaßnahmen überwinden zu können. Im Inneren des freistehenden Gebäudes wurden ein Aufsitzmäher und diverse Motorwerkzeuge entwendet. Dem Diebesgut nach zu schließen, muss ein Kraftfahrzeug zum Abtransport verwendet worden sein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell