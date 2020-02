Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Dreister Diebstahl

Fürstenau (ots)

Nach einem Einkauf beim Aldi an der Parkstraße wurde eine 65-jährige Fürstenauerin am Freitagabend gegen 19:35 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Unweit des Verbrauchermarktes wurde die Frau von einem Unbekannten angesprochen und gefragt, ob sie ihr Portemonnaie verloren habe. Die Frau kontrollierte daraufhin ihre bepackten Tüten und verneinte. In diesem Augenblick griff der unbekannte Mann zu und entwendete die Geldbörse. Er flüchtete in Richtung Schlosspark, sprang über eine Hecke und war außer Sicht. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 20 bis 30 Jahre alt

- 1,75 m bis 1,80 m groß

- sprach akzentfreies Deutsch

- dunkeler Anorak, daran eine Kapuze mit Fellbesatz

- dunkle Hose

Die Polizei erbittet Hinweise zu dem Vorfall. Wer hat zur besagten Zeit eine Person über die Parkstraße flüchten sehen oder war noch im Schlosspark unterwegs und konnte etwas beobachten? Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell