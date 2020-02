Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Combi Markt

Wallenhorst (ots)

Der Combi Markt an der Borsigstraße war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und sahen sich darin nach Wertgegentänden um. Ob sie bei ihrer Tat Beute machten, ist momentan noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in der genannten Nacht im Wallenhorster Ortsgebiet aufgefallen sind. Telefon: 05461-915300.

