Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Ostercappeln (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der B51 in Fahrtrichtung Diepholz ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Kurz vor dem Kreisverkehr Leckermühle übersah ein 44-jähriger Mann aus Belm in seinem VW Sharan einen vor ihm fahrenden Ford Focus. Er fuhr dem Ford eines 33-Jährigen aus Osnabrücker hinten auf. Dieser wurde daraufhin in die Leitplanke geschleudert. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und erlitten wirtschaftliche Totalschäden. Es gab keine Verletzten. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, es besteht der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 51 in beide Fahrtrichtungen auf je einen Fahrstreifen verengt, es entstanden Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 35.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell