Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht mit grauem SUV

Georgsmarienhütte (ots)

Auf der Bielefelder Straße (B 68) ereignete sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht. Eine 18-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit einem schwarzen Multivan die Bundesstraße in Richtung Autobahn. Da der Verkehr kurz vor dem Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße ins Stocken geriet, bremste die junge Frau. Das erkannte der nachfolgende Fahrer eines grauen VW Tiguan zu spät und fuhr auf den Multivan auf. Die 18-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

