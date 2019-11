POL-SO: Bad Sassendorf - Heck ausgebrochen

Kreispolizeibehörde Soest

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Anröchter mit seinem Wagen die Straße Oberdorf bzw. L747 aus Neuengeseke kommend in Richtung Altengeseke. In einer Rechtskurve brach das Heck des Wagens, mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Opel. Anschließend prallte er mit dem Wagen, eines 78-jährigen Mannes aus Anröchte zusammen, der die L747 in der Gegenrichtung befuhr. Nach dem Zusammenstoß geriet das Auto des 78-Jährigen in den Straßengraben. Beide Männer wurden zur weiteren Untersuchung leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L747 gesperrt. (reh)

