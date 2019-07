Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergflagge

Brandursache ermittelt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3732338

Ein Brandsachverständiger konnte die Brandursache feststellen. Ursächlich war der techniche Defekt eines elektronischen Gerätes auf einer Couch.

Ursprungsmeldung: In einer Ferienhaussiedlung an der Straße Bergflagge in Hausdülmen ist am frühen Sonntagmorgen (14. Juli) gegen 1.45 Uhr ein Holzhaus in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Die Bewohner wurden durch einen Rauchmelder gewarnt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr Dülmen und Hausdülmen war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell