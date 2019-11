Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Weißes Fahrzeug gesucht

Soest (ots)

In der Zeit zwischen 08:48 Uhr und 09:45 Uhr wurde am Mittwochmorgen auf der Höggenstraße ein auf dem Parkstreifen stehender, grauer Toyota beschädigt. Der Verursacher des Schadens hatte den hinteren Kotflügel touchiert und sich dann aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf ein weißes Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (wo)

