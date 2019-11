Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer schwer verletzt

Soest (ots)

Gegen 10:30 Uhr kam es am Mittwochmorgen auf der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Soester hatte beim Abbiegen von einem Parkplatz einen Radfahrer übersehen. Der 17-jährige Soester stürzte auf die Motorhaube des Mazdas und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand geschätzt Sachschaden von insgesamt knapp 4000 Euro. (wo)

